Traffico Roma del 19-09-2023 ore 18 | 00

(Di martedì 19 settembre 2023) Luceverdetrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara abbiamo un incidente sulla tangenziale all’altezza dello Scalo San Lorenzo in direzione Tiburtina Nomentana ci sono incolonnamento ripercussioni a Porta Maggiore sulle strade di San Giovanni code sul viale di Tor di Quinto dallo stadio verso la tangenziale Qui si tratta dizona dello stadio dove ilin aumento stasera Lazio Atletico Madrid di Champions League rallentamenti sul Lungotevere Oberdan e sul Lungotevere Flaminio su Lungotevere ma in zona Castel Sant’Angelo rallentamenti tra ponte Nenni e ponte Umberto Primo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code pertra Pontina e la A1 per Napoli in carreggiata interna rallentamenti e code tra il San Andrea è l’autostrada A24 con questo è tutto Grazie per l’attenzione un ...