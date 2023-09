Traffico Roma del 19-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento Buon pomeriggio da Simone Cerchiara sulla tangenziale rallentamenti a causa di un incidente tra Tor di Quinto e la via Salaria direzione in via Cassia e via Trionfalein uscita dacambiata la viabilità tra Castel Sant’Angelo e San Pietro per i lavori in piazza Pia è più intenso ilsulle strade circostanti in particolare il Lungotevere in via del Circo Massimo abbiamo un incidente all’altezza di via dell’Ara massima di Ercole procedere con prudenza lavori intanto su Appia Pignatelli senso unico alternato E possibili Code con questo è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità