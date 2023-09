Traffico Roma del 19-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023) Luceverdeda trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara via Cassia e via Cassia bis conintenso e disagi sulla Cassia bis si tratta di lavori e abbiamo code tra 16 e l’uscita per via della Giustiniana sulla via trionfale sulla via Flaminiain uscita daper i lavori a Piazza Pia code tra Castel Sant’Angelo e Lungotevere lavori sulla Pignatelli senso unico alternato attese e code a Casetta Mattei in via dei Sampieri attenzione a un incidente a Ostia incidente sulla piazzale Gasparri sulla Pontina intantoversotra Tor de’ Cenci e raccordo anulare con questo è tutto dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...