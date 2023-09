Traffico Roma del 19-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione resta intenso illungo il tratto Urbano dellaL’Aquila code da Portonaccio verso la tangenziale est per un incidente proprio sulla tangenziale abbiamo code tra via Delle Vaglie Salaria in direzione di San Giovanni risolto un incidente sulla Cassia bis ilal momento però permane in coda per lavori tra Formello e Castel de’ ceveri versoresta chiusa anche oggi per un guasto alle condutture d’acqua avvenuto ieri Piazza della Balduina questa sera alle 21 all’Olimpico l’incontro di Champions League Lazio Atletico Madrid Come di consueto da 19 restrizioni alla circolazione e alla sosta nell’area del Foro Italico con chiusura alSe necessario è possibile raggiungere lo stadio con il tram 2 che parte da ...