Traffico Roma del 19-09-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazioneintenso sullaL’Aquila e da Settecamini verso il tratto Urbano della stessa A24 tratto Urbano al momento in cui dà sulle due carreggiate dal raccordo verso la tangenziale est e da Tor Cervara in direzione del raccordo ancora disagi sulla Cassia bis per incidente code a tratti da Formello Verso il raccordo anulare proprio sul raccordo di raggio in esterna con code a tratti tra le uscite via di Settebagni Cassia Poi tra Aurelia e puntina successivamente file tra Prenestina e Nomentana in internal rallentamenti e code a tratti tra Centrale del Latte BivioFiumicino sulla tangenziale estin coda dal bivio con la 24 a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico in direzione di San Giovanni code tra Prenestina e viale ...