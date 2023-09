Traffico Roma del 19-09-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023) LuceverdeBentrovati dalla redazioneintenso versocode sulla diramazione disud da Torrenova raccordo anulare file anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo in direzione della tangenziale est sulla carreggiata interna del raccordo anulare code tra Casilina Ardeatina esterna a filo ea tratti tra le uscite Prenestina e Nomentana code sulla tangenziale est tra Salaria Corso di Francia verso lo stadio Olimpico Pontina in coda da Pomezia a Castel di Decima versoCassia in coda tra loggiato e Giustiniana stessa situazione sulla Flaminiae code da Grottarossa a via dei Due Ponti la polizia locale Ci segnala incidente sul lungotevere Testaccio possibili disagi per i dettagli di queste di altre notizie consultate il sito ...