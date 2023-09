Tradimento scoperto a Roma | l’autore del video | «Sembrava un film | lei urlava | perché l’hai fatto?»

(Di martedì 19 settembre 2023) «Io me ne stavo tranquillo al semaforo quando a un certo punto ho visto questo ragazzo che attraversava la strada con solo un asciugamano intorno alla vita». Inizia così il racconto di Emanuele Giuili, chef del Forte Antenne die autore delpiù virale nella Capitale delle ultime settimane. Nelle immagini si vede un ragazzo attraversare via Principe Eugenio, a due passi da piazza Vittorio Emanuele II, inseguito da una ragazza. Il pensiero di tutti è andato immediatamente a undalla donna. Ma la storia potrebbe non essere questa. Il giovane in fuga urla: «Sei una p…» mentre cerca di non rimanere completamente nudo reggendosi l’asciugamano. C’è anche chi ha pensato ad una scena di un, una circostanza tutt’altro che rara a. «Ma posso confermare che ...

Curiosità: One Piece (ONE PIECE - Wan Pisu) è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 22 luglio 1997. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankobon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L'edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.

Molti sono concordi sul fatto che alla base ci sia una storia di, ma non è ben chiaro chi ha tradito chi e cosa è successo per determinare una scena così assurda e grottesca.Ancora non è chiaro se si tratti di uno di una scena di un film. Per ora il video è diventarto virale e il mistero resta. 18 settembre 2023

Scoperto durante il tradimento, scappa nudo per strada a Roma rincorso dalla compagna Repubblica TV

Tradimento scoperto a Roma, cosa è successo davvero L'autore del video virale: «Lui le ha strappato la borsa ilmessaggero.it

Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi torna in libreria dopo decenni di ombra, ed è l'occasione per riparlare del femminismo radicale di una pensatrice di culto.«Io me ne stavo tranquillo al semaforo quando a un certo punto ho visto questo ragazzo che attraversava la strada con solo un asciugamano intorno alla vita». Inizia così ...