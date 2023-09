Tra Russia e Cina è tempo di sicurezza strategica | A Ottobre Putin da Xi

(Di martedì 19 settembre 2023) Il presidente russo Vladimirsi recherà aa Pechino per colloqui con il leader cinese Xi Jinping. Lo ha annunciato Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio didella Federazione russa. "A, non vediamo l'ora di avviare colloqui bilaterali approfonditi tra il...

Curiosità: La Russia (in russo ´, Rossíja, ), ufficialmente Federazione Russa (in russo ´ ´, Rossíjskaja Federácija, ), è uno Stato transcontinentale che si estende per un quarto in Europa e per tutto il resto in Asia. È il più vasto Stato del mondo, con una superficie di 17864345 km², e a inizio 2023 conta 146 099 728 abitanti. La capitale è Mosca. La lingua ufficiale è il russo ma le repubbliche autonome possono avere altre lingue ufficiali. L'attuale presidente della federazione è Vladimir Putin.

I tagli alla produzione da parte die Arabia Saudita continuano a incidere sul mercato ... Il legameinflazione e petrolio L' inflazione è l'aumento generale dei prezzi dei beni e dei servizi ......cui George W. Bush e Vladimir Putin, "abbiano invece agito razionalmente nel contesto di ... che governa da più di 20 anni un Paese immenso come la, con un passato nel Kgb, la principale ...

Roma, 19 set. (LaPresse) - Il presidente russo, Vladimir Putin, sarà a Pechino a ottobre per il forum della Via della Seta e in quella occasione Mosca auspica ...Guerra in Ucraina: bombardamenti russi hanno provato un incendio a Leopoli nella notte tra lunedì e martedì. Due le persone ferite.