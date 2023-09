Torneo Preolimpico di Volley Femminile | l’Italia batte la Thailandia e va al rush finale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 settembre 2023) Lodz – Uno straordinario tris deldelnella Pool C delin svolgimento in Polonia. Nella città di Lodz, le Azzurre hanno battuto laper 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18). Dopo aver conquistato le sfide con la Corea del Sud e con la Slovenia, arriva allora un’altra preziosa vittoria della Nazionale di Coach Mazzanti che ha tenuto testa ad avversarie ostiche e di alto livello.resta al comando della Pool C e lo fa a punteggio pieno, in attesa delle decisive sfide del 24 settembre. Non c’è riposo per le Azzurre però. Domani il team tricolore scenderà ancora in campo. Lo farà con la Colombia (alle ore 11:30 in diretta su Sky Sport 1 e in streaming suballworld.tv). Poi si svolgerà il ...