Torna a Torino OLTRANZA FESTIVAL | l’arte dell’incontro oltre le barriere

(Di martedì 19 settembre 2023) Una sola missione: quella di promuovere la totale accessibilità dei luoghi e dei contenuti della cultura di, per la sua seconda edizione, domenica 24 settembre all’Hiroshima Mon Amour per divertire, aggregare e, soprattutto, per sensibilizzare il pubblico ad agire ogni giorno e contro ogni barriera, riflettendo sull’importanza dell’inclusione. Un’intera giornata in compagnia di un fitto programma di appuntamenti, fra musica live, concerti in Lingua dei Segni Italiana (LIS), dj set, laboratori di teatro integrato, performance di live painting, mostre, esposizioni tattili, lezioni di yoga e presentazioni di libri, ma anche talk, dibattiti ed interviste ad alcuni dei volti più noti della cultura torinese. La fruizione della cultura è ancora oggi un lungo percorso a ostacoli, che non ...