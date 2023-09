Tonali | ' Saranno emozioni difficili Ma resto tifoso del Milan'

Curiosità: Sandro Tonali (Lodi, 8 maggio 2000) è un calciatore italiano, centrocampista del Newcastle Utd e della nazionale italiana.

Le parole di Sandro, ex Milan ora centrocampista del Newcastle, durante la conferenza stampa in vista della sfida di Champions League a San ......su Milan - Newcastle - Queste le sue parole, con anche qualche chiarimento sulle sue condizioni fisiche: ' Ho fatto tanto partite a San Siro e me le ricordo quasi tutte. Domanidelle ...

Tonali: "Saranno emozioni forti. L'addio Che estate difficile... Ma resto tifoso del Milan" La Gazzetta dello Sport

Manca sempre meno all'inizio della Champions League 2023-24. Si tratterà dell'ultima edizione con il format della fase a gironi, visto che dall'anno prossimo si passerà a una competizione allargata, c ...Milan-Newcastle è la prima italiana in campo oggi in Champions League per la fase a gironi. La partita si gioca alle ore 18:45 a San Siro, non è prevista la diretta TV su Canale 5, evento disponibile ...