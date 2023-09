Tiziano Ferro e Victor Allen | Fine del Matrimonio e Annullamento del Viaggio in Italia

(Di martedì 19 settembre 2023)Annuncia la Separazione daha reso pubblica una difficile scissione con il marito. Mediante una commovente lettera diffusa sui social media, il cantante ha informato i suoi sostenitori riguardo a un periodo delicato per la sua cerchia familiare. “Però potesti presentarmi Paolo!“, ha dichiarato. “Non dispongo della sua agendina“, ha aggiunto., originario di Latina, ha sposatonel 2019 e i due sono diventati genitori di due bambini. “Ma una buona parola la potresti mettere.. Prometto che farai parte sempre della nostra vita” spieganel dettaglio. Il Cancellato Tourno A causa di questo ...

Curiosità: Tiziano Ferro (Latina, 21 febbraio 1980) è un cantautore, paroliere e produttore discografico italiano.

Di certo lui è a pezzi. Chi lo conosce bene descrivecome molto triste per la separazione dal compagno Victor Allen, l'ex consulente della Warner Bors e ora titolare di un'agenzia di marketing che ha conosciuto nel 2016 e con il quale si ...Filippo Bisciglia e Simona Salvemini Articoli più letti Gessica Notaro, abito romanticissimo per il matrimonio da favola di Ilaria Perrottadivorzia dal marito Victor Allen: "Una ...

Tiziano Ferro, divorzio dal marito Victor Allen: «Momento doloroso, non posso portare i miei figli in Italia» ilmessaggero.it

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen divorziano: «Momento doloroso, non posso portare i miei figli in... Corriere della Sera

Tiziano Ferro, il cantante, ha annunciato il rinvio degli impegni in Italia a causa del suo divorzio da Victor Allen. Non vuole lasciare soli i suoi figli: «Si tratta di due bambini piccolissimi e ...Che fosse un anno speciale per Annalisa, lo sapevamo. Il 29 settembre esce il suo nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice” e dopo una settimana dall’uscita del nuovo singolo “Ragazza sola”, ...