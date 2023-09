Tiziano Ferro e la separazione da Victor Allen | tutta la verità

Curiosità: Tiziano Ferro (Latina, 21 febbraio 1980) è un cantautore, paroliere e produttore discografico italiano.

Un annuncio completamente inatteso. Una rottura poco prevedibile.ha dichiarato sui social che ha deciso di divorziare dal marito Victor Allen dopo 4 anni di matrimonio. 'Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non ..."Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho ...

Tiziano Ferro, divorzio con il marito Victor Allen: «Momento doloroso, non posso portare i miei figli in Italia» ilmessaggero.it

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen divorziano: «Momento doloroso, non posso portare i miei figli in... Corriere della Sera

ROMA (ITALPRESS) - 'Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido.Victor Allen, il compagno da cui Ferro si sta separando, è originario degli Stati Uniti e in passato ha lavorato come consulente presso la Warner Bros. È stato in questo contesto che ha avuto ...