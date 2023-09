Tiziano Ferro divorzia dal suo compagno Victor

(Di martedì 19 settembre 2023)e suo maritoAllen stannondo. È questa la notizia shock annunciata dal cantante sui suoi profili social nella mattinata di martedì 19 settembre. La coppia si era unità civilmente il 13 luglio 2019 a Sabaudia, dopo essersi sposata a Los Angeles il 25 giugno dello stesso anno. Nel 2022 avevano annunciato di essere diventati genitori di Margherita e Andres. L'annuncio del divorzio su instagram “Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia”. Inizia così il messaggio pubblicato dasulla sua pagina instagram, per annunciare la separazione da suo marito. Il cantante, originario di Latina, ha spiegato che da qualche tempo è cominciata la separazione, da lui definita dolorosa, dal suo ...

Curiosità: Tiziano Ferro (Latina, 21 febbraio 1980) è un cantautore, paroliere e produttore discografico italiano.

Su Xannuncia la rottura della sua relazione con Victor Allen, sposato nel luglio del 2019 . Nel febbraio del 2022, la coppia ha avuto due bambini di 9 e 4 mesi, un maschietto e una ...L'annuncio a sorpresa con un post pubblicato su Instagrame il marito Victor Allen divorziano dopo 4 anni di matrimonio. L'annuncio è arrivato a sorpresa con un post pubblicato su Instagram, dove il cantante parla di un momento particolarmente ...

Tiziano Ferro, divorzio con il marito Victor Allen: «Momento doloroso, non posso portare i miei figli in Itali ilmessaggero.it

Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor Allen: “Momento doloroso” la Repubblica

Tiziano Ferro e Victor Allen non sono più una coppia. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, con un post su Instagram rivolto ai suoi fan. L'annuncio di Tiziano Ferro… Leggi ...Il messaggio su Instagram rivolto ai fan: “Non posso venire in Italia per il tour di presentazioni del mio primo libro” ...