Tiziano Ferro divorzia dal compagno Victor | “Adesso i miei bambini sono la priorità”

Leggi su tpi

(Di martedì 19 settembre 2023)e il maritoAllenno. L’annuncio su Instagram: «Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. Tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela deidue figli». «Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia – scrive il cantante sui social -. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, ifigli trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia».annuncia infatti anche che per questo motivo è costretto a cancellare gli impegni presi per il nuovo romanzo: «Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di duepiccolissimi e della loro serenità. Chiedo ...