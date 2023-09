Tiziano Ferro divorzia da Victor Allen | Momento delicato | tutta l' attenzione per i miei due figli

(Di martedì 19 settembre 2023)ha annunciato via social di aver avviato le pratiche per il divorzio dal marito, ragion per cui sarà costretto ad annullare alcuni impegni di lavoro.no. A diffondere la notizia è stato il cantautore di Latina direttamente attraverso i suoi canali social. Conosciutisi nel 2016 durante le riprese del videoclip "Valore assoluto", i due si sono sposati nel luglio 2019 e quasi tre anni dopo, nel febbraio 2022, hanno annunciato di essere diventati genitori dei piccoli Andres e Margherita, di rispettivamente 9 e 4 mesi. "Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. ...

Curiosità: Tiziano Ferro (Latina, 21 febbraio 1980) è un cantautore, paroliere e produttore discografico italiano.

Articoli più letti Gessica Notaro, abito romanticissimo per il matrimonio da favola di Ilaria Perrottadivorzia dal marito Victor Allen: "Una separazione dolorosa. I miei figli sono la ...ha reso noto sui social media il suo "doloroso e delicato" divorzio dal marito Victor Allen . I due si erano incontrati nel 2016 e avevano celebrato prima il matrimonio a Los Angeles e ...

Tiziano Ferro, divorzio dal marito Victor Allen: «Momento doloroso, non posso portare i miei figli in Italia» ilmessaggero.it

Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor Allen: «Una separazione dolorosa. I miei figli sono la priorità» Vanity Fair Italia

Momento triste per il cantante, che sta divorziando dal marito Victor e dichiara che, vivendo in America, non gli è possibile portare i suoi figli in Italia.Con un lungo post social Tiziano Ferro annuncia la separazione dal marito: "E' un momento difficile e non posso lasciare i miei figli" ...