Tiziano Ferro annuncia la separazione dal marito Victor Allen | “Non posso portare i miei figli in Italia”

(Di martedì 19 settembre 2023) “Da qualche tempo è cominciata una dolorosa. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti”, con queste parolehato su Instagram l’imminente divorzio dal. La notizia, arrivata nella mattinata di oggi, martedì 19 settembre 2023, sorprende tutti e il cantante spiega con un post di avere già avviato le pratiche e che ora la sua priorità sono i suoi due bambini, Margherita e Andres. “È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela deidue meravigliosi, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”, aggiunge l’artista, spiegando come per ora non possa né lasciare i piccoli, né portarli con se in ...

Curiosità: Tiziano Ferro (Latina, 21 febbraio 1980) è un cantautore, paroliere e produttore discografico italiano.

Un annuncio completamente inatteso. Una rottura poco prevedibile.ha dichiarato sui social che ha deciso di divorziare dal marito Victor Allen dopo 4 anni di matrimonio. 'Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non ..."Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho ...

Tiziano Ferro, divorzio con il marito Victor Allen: «Momento doloroso, non posso portare i miei figli in Italia» ilmessaggero.it

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen divorziano: «Momento doloroso, non posso portare i miei figli in... Corriere della Sera

Il cantante era sposato dal 2019. Il messaggio affidato ai social: «Dolorosa separazione. In questo momento non posso lasciare i miei figli e non posso portarli con me in Italia» ...«Mi sveglio e leggo che Tiziano Ferro e Victor stanno per divorziare, torno a dormire basta buonanotte a tutti, oggi è un giorno tristissimo», è il post di @raveeclissi_.