TIM Music Awards – La Festa su Rai 2 | il cast | da Emma a Nek

Curiosità: I Music Awards sono una manifestazione musicale che si tiene dal 2007, alla quale partecipano i più grandi artisti italiani, spesso anche di calibro internazionale. Fino al 2013 e dal 2015 al 2018 il nome della manifestazione è stato Wind Music Awards. Nel 2014, in seguito al momentaneo abbandono dello sponsor Wind, la denominazione ufficiale dell'evento fu Music Awards. Dal 2019 al 2021 lo sponsor è stato SEAT, motivo per cui la manifestazione ha assunto la denominazione ufficiale di SEAT Music Awards. Dal 2022, con l'ingresso di TIM in qualità di sponsor, viene rinominato TIM Music Awards, alla cui conduzione vengono riconfermati Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

I Me contro Te, il celebre duo di youtuber siciliani composto da Luì e Sofì , originari di Partinico, in provincia di Palermo, sono stati tra i protagonisti della serata deiAwards 2023 , andata in onda in prima serata su Rai1 dall'Arena di Verona. Una grande soddisfazione per i due giovani palermitani, molto amati dal pubblico dei bambini, che si sono ...Intanto ricordiamo che Carlo è reduce daiAwards, show del quale domani sera andrà in onda uno speciale su Rai2.

