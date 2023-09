TIM Music Awards – La Festa | ecco le anticipazioni

(Di martedì 19 settembre 2023) di mercoledì 20 Domani, mercoledì 20 settembre, in prima serata su Rai 2 va in onda TIM– La. Una serata speciale, nella cornice dell’Arena di Verona, condotta da Nek insieme a Carolina Di Domenico. Unacanora con alcuni tra gli artisti italiani più amati, uno show emozionante, che promette di regalare momenti di pure emozioni in un piacevole clima di fine estate. Sul palco nel corso della serata: Emma, Diodato, Renga Nek, Paola & Chiara, Levante, Mara Sattei, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Ariete, gIANMARIA, Tony Effe, LDA, Alfa, Olly, Ciccio Merolla. Leggi anche –> Belen Rodriguez registrerà la prima ospitata televisiva in Rai? Emergono dettagli dall’indiscrezione Durante la puntata si esibirà all’Arena di Verona il gruppo emergente vincitore del concorso TIM “Suona con la tua band ...

Curiosità: I Music Awards sono una manifestazione musicale che si tiene dal 2007, alla quale partecipano i più grandi artisti italiani, spesso anche di calibro internazionale. Fino al 2013 e dal 2015 al 2018 il nome della manifestazione è stato Wind Music Awards. Nel 2014, in seguito al momentaneo abbandono dello sponsor Wind, la denominazione ufficiale dell'evento fu Music Awards. Dal 2019 al 2021 lo sponsor è stato SEAT, motivo per cui la manifestazione ha assunto la denominazione ufficiale di SEAT Music Awards. Dal 2022, con l'ingresso di TIM in qualità di sponsor, viene rinominato TIM Music Awards, alla cui conduzione vengono riconfermati Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

... come probabilmente avete visto durante iAwards. Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi amici e gli organizzatori ...... come probabilmente avete visto durante iAwards. Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi amici e gli organizzatori ...

Italia-TIM MUSIC AWARDS 2023 (Seconda Serata) Radio Italia

Il concerto di beneficenza "Una Nessuna Centomila - in Arena", programmato per il 26 settembre all'Arena di Verona, è stato rimandato al 2024 a causa di ...Una Nessuna Centomila - in Arena, programmato per il 26 settembre all'Arena di Verona, viene rimandato al 2024, a causa di motivi di salute che impediscono alla direttrice artistica Fiorella Mannoia d ...