TikTok | multa da 345 milioni per irregolarità sulla privacy dei minori

(Di martedì 19 settembre 2023) (Adnkronos) – La Commissione per la Protezione dei Dati della Repubblica d’Irlanda (DPC) ha inflitto auna serie di sanzioni amministrative che ammontano complessivamente a 345di euro, dopo aver accertato che l’azienda ha violato il Regolamento GeneraleProtezione dei Dati (GDPR) nel trattamento delle informazioni riguardanti i. In un comunicato ufficiale, la DPC ha spiegato che l’indagine, avviata nel 2021, ha rivelato una serie di violazioni da parte diin merito alle leggi, riscontrate nel periodo compreso tra luglio 2020 e dicembre 2020. Queste violazioni riguardavano principalmente la mancanza di protezione dei dati appartenenti agli utenti. L’autorità di vigilanza ha sottolineato come le ...

Curiosità: TikTok, conosciuto anche come Douyin (S, DouyinP) in Cina, è una piattaforma di video sharing cinese lanciata il 20 settembre 2016, inizialmente con il nome musical.ly.

approfondimento, in arrivodall'Ue per violazione privacy dei minori FOTOGALLERY IPA/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Big Tech, ecco le prime 7 società sotto la lente della ...... in particolare riguardo all'entità dellaLa Commissione per la Protezione dei Dati della Repubblica d'Irlanda (DPC) ha inflitto auna serie di sanzioni amministrative che ammontano ...

L'Irlanda multa TikTok per 345 milioni di euro, per non aver tutelato i dati personali dei minori RaiNews

Privacy dei minori, multa da 345 milioni della Ue a TikTok. La società: “Problemi risolti da tempo” la Repubblica

In Francia i genitori di una ragazzina di 15 anni morta suicida hanno denunciato TikTok per istigazione al suicidio ...L'azienda ha dichiarato di non essere d'accordo con diversi aspetti della decisione, in particolare riguardo all'entità della multa ...