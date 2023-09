The Ferragnez | Fedez sui social | “Non ero lucido”

(Di martedì 19 settembre 2023) A partire dal 14 settembre, su Prime Video, è disponibile l’episodio speciale di The. Ne abbiamo diversi di dettagli su cosa sia successo nel dietro le quinte del Festival di Sanremo dopo il bacio trae Rosa Chemical. Ci ricordiamo, anche del silenzio mediatico voluto da. Ma è lo stesso rapper che a distanza di tempo – e nel giorno dell’episodio speciale su Prime – a dichiararsi apertamente attraverso una Instagram Stories. L’episodio in questione racconta l’esperienza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. L’imprenditrice digitale è stata – infatti – scelta da Amadeus (n.d.r conduttore del festival) per essere presente sul palco nel corso della prima e dell’ultima serata della kermesse musicale. The. Crediti: Instagram/– velvetgossipIn ...

Curiosità: The Ferragnez è un docu-reality italiano del 2021 prodotto da Banijay Italia per Amazon Prime Video.

È apparsa anche nella serie tv, presente alla prima su invito speciale di Chiara Ferragni , dato che per loro Rosy ha sempre un tavolo riservato nel suo ristorante, come fa sapere ...Instagram content This content can also be viewed onsite it originates from. Molti i dettagli ...Ferragni chiede aiuto ai follower per arredare la sua nuova casa La nuova dimora deisarà ...

Chiara Ferragni mostra la nuova casa di Citylife: il bagno rosa di Vitto, la scala, le stampe. Ecco come sarà IL GIORNO

Giulia De Lellis contro Chiara Ferragni Qualche ora fa la De Lellis ha condiviso nelle sue Storie di Instagram un post che sta facendo molto discutere. Così tanto che la stessa Giulia ha poi preferit ...Rosy Chin non è la Nip che il pubblico del Grande Fratello si sarebbe aspettato. La chef conosce anche i Ferragnez.