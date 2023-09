Test Covid | istruzioni per l’uso I consigli dei microbiologi | “Ma no al tamponificio”

(Di martedì 19 settembre 2023) Clerici (Amcli): "Oggi, seguendo le indicazioni ministeriali, ha senso farlo in categorie ristrette di persone. Con antigenici rapidi possibili alti livelli di accuratezza se il prodotto è certificato e tutto il processo, dal prelievo alla lettura, è svolto correttamente" Iantigenici rapidi per“possono essere sicuramente un’arma di consapevolezza. Ho il sospetto” di essermi infettato, “faccio il, sono negativo. Oppure mi ritrovo positivo e sto alla larga dai nonni, dai parenti fragili, anche da chi è giovane ma è purtroppo malato in maniera importante, soffre di malattie immunodepressive, non può essere vaccinato e se dovessi contagiarlo il rischio sarebbe enorme. In questa funzione, ilha una logica”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione ...

Curiosità: La COVID-19 (acronimo dell'inglese COronaVIrus Disease 19), conosciuta anche come malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 o malattia da coronavirus 2019, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus.

