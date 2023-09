Terremoto tra Toscana ed Emilia Romagna | continuano le scosse | scuole chiuse

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 19 settembre 2023) È proseguito per tutta la notte lo sciame sismico tra lae l', colpite ieri all'alba da undi magnitudo 4.9 con epicentro a Marradi, in provincia di Firenze. In via precauzionale, in molti comuni dell'area lerestanoanche oggi in attesa della conclusione dei rilievi nelle strutture pubbliche e private.