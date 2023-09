Terremoto in Toscana ed Emilia Romagna | cosa succede alla faglia dell' Appennino

(Di martedì 19 settembre 2023) Ilche ha colpito il Mugello è il risultato’attivazione di una. Gli esperti parlano di "stiramentoa placca Adriatica" che trascina con sé la parte esternaa catena appenninica. "Fa partea normale dinamicaa zona" dichiara Andrea Morelli’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna "non escludo la possibilità che questo possa determinare un effetto di innesco di unavicina" precisa l’esperto sul Quotidiano Nazionale. Mentre Davide Piccinini, ricercatore’Ingv a Pisa sostiene che l'’origine è la stessa dei terremoti di Norcia e Amatrice, cioè i movimentia placca Adriatica "ma quei terremoti non sono avvenuti su quella ...

Curiosità: Il terremoto dell'Emilia del 2012 è stato un evento sismico costituito da una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della Pianura Padana emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo, ma avvertite anche in un'area molto vasta comprendente tutta l'Italia Centro-Settentrionale e parte della Svizzera, della Slovenia, della Croazia, dell'Austria, della Francia sud-orientale e della Germania meridionale. Già tra il 25 e il 27 gennaio 2012 si ebbero in zona fenomeni significativi, ma la prima scossa più forte, di magnitudo 5.9 è stata registrata il 20 maggio 2012 alle ore 04:03:52 ora italiana (02:03:52 UTC), con epicentro nel territorio comunale di Finale Emilia (MO), con ipocentro a una profondità di 6,3 km.

Ildi magnitudo 4.9 che nella giornata di ieri ha colpitoe Romagna ha delle cause ben precise che dipendono innanzitutto dall'attivazione di una faglia lunga alcuni chilometri che ha ...E' proseguito per tutta la notte lo sciame sismico tra lae l'Emilia Romagna, scossa all'alba del 18 settembre da undi magnitudo 4.9 con epicentro a Marradi, in provincia di Firenze. Nella notte appena trascorsa la scossa più forte, di ...

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 tra Toscana e Romagna. Scuole chiuse. Danni a Tredozio - Vigili del fuoco: oggi 65 interventi in 4 comuni del Mugello - Vigili del fuoco: oggi 65 interventi in 4 comuni del Mugello RaiNews

Terremoto Toscana ed Emilia Romagna oggi, scossa più forte 4.9 sentita a Firenze Adnkronos

MARRADI - La terra ha tremato alle 5.10 della mattina di lunedì 18 settembre a Marradi. Una scossa avvertita anche a Firenze e in molti altri paesi di magnitudo 4.9, con epicentro a tre chilometri dal ...Il terremoto che ha colpito l'area appenninica tra Toscana ed Emilia-Romagna ha origini ben precise che hanno a che fare con il movimento della placca Adriatica: ecco di cosa si tratta e in quale più ...