Terremoto a Marradi | Giani | “Nessun crollo | la Toscana ha lavorato bene”

Curiosità: Marradi (pronuncia: /mar'radi/; Maré /ma're/ in romagnolo) è un comune italiano di 2 902 abitanti, collocato sul versante romagnolo dell'Appennino tosco-romagnolo, ma amministrato dalla città metropolitana di Firenze, in Toscana (Romagna fiorentina).

...che ha avuto come epicentrocon scosse fino a magnitudo 4.9. "Appena appresa la notizia ieri mattina - ha spiegato Giani - ho pensato alle gravi conseguenza che una tale potenza di...Il paese, già colpito dall'alluvione, non è lontano in linea d'aria da, in Toscana, dove c'è stata la scossa principale (magnitudo 4.8 alle 5.10), ma è stato a sua volta epicentro di alcune ...

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 tra Toscana e Romagna. Scuole chiuse. Danni a Tredozio - Vigili del fuoco: oggi 65 interventi in 4 comuni del Mugello - Vigili del fuoco: oggi 65 interventi in 4 comuni del Mugello RaiNews

Terremoto in Toscana: 4.9, trema l'Appennino. Paura e gente in strada LA NAZIONE

Domani sarà un rientro a scuola particolare a Tredozio, il comune della provincia di Forlì-Cesena che ha riportato i danni maggiori dopo la scossa di terremoto di ieri mattina con epicentro nel Mugell ...Nella giornata di ieri sono state oltre 170 i terremoti che hanno scosso l’area dell’Appennino tosco-emiliano, dopo quello di magnitudo 4.9 con epicentro ...