Terra Amara | Anticipazioni Puntate dal 2 al 6 Ottobre 2023 | Svelato Il Segreto Di Fikret!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 19 settembre 2023)dal 2 al 6: l’attrazione tra Mujgan e Fikret diventerà sempre più concreta ed i due si avvicineranno ulteriormente. Il ragazzo però ha molte cose da nascondere…va avanti e, nel corso della settimana dal 2 al 6, ci saranno momenti molto importanti per Mujgan e Fikret. I due inizieranno ad avvicinarsi come già si intuiva, fino ad arrivare a vivere un momento molto importante per il loro rapporto. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Zuleyha torna alla villa accettando l’offerta di Demir, dopo essere rimasta sola a causa della morte di ...