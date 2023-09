Terra amara | anticipazioni | Mujgan pronta a distruggere Zuleyha

(Di martedì 19 settembre 2023) AHekimoglu, dopo una brevissima tregua, tornerà a fare del male alla sua eterna rivale,Altun. Il pubblico italiano, nei prossimi giorni, assisterà alla drammatica morte di Yilmaz Akkaya, il quale perderà la vita dopo un incidente d'auto proprio quando era riuscito a tornare tra le braccia di. Quest'ultima, infatti, aveva ottenuto il divorzio da Demir e persinosi era convinta a lasciare libero suo marito. La prematura scomparsa di Akkaya, però, aprirà nuovi scenari e la Altun, dopo mesi di lutto e dolore, comincerà inaspettatamente a guardare Demir con occhi nuovi., nel giro di qualche mese, in particolare, si renderà conto di essersi innamorata del suo ex marito e gli confesserà i propri sentimenti. Nel frattempo, ...

Curiosità: Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) è un serial televisivo turco composto da 141 puntate suddivise in quattro stagioni, trasmesso su ATV dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022.

Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 20 settembre 2023 Martina Pedretti - 19 Settembre 2023 Murat Unalmis rivela in che rapporti è con gli attori diStefano D Onofrio -...Ci sarà poi un salto temporale e le anticipazioni dirivelano che passeranno tre mesi. Mentre Zuleyha accetterà l'eredità di Hunkar e diventerà la nuova signora di Cukurova Demir ...

Terra amara, le trame dal 18 al 23 settembre 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

SERIE TV My home my destiny 2, la puntata del 19 settembre in streaming La nuova puntata della seconda stagione della fiction con Demet Özdemir, pubblicata il 19 settembre, è… Leggi ...Le anticipazioni di Terra Amara dal 25 al 30 settembre La prossima settimana sarà molto difficile per Zuleyha che apparirà distrutta per la morte di ...