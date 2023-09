Tenta di truffare un’anziana ma la vecchietta gli tende un agguato

(Di martedì 19 settembre 2023) Castel Gandolfo – I Carabinieri della Stazione Ville Pontificie e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato in flagranza un 30enne originario di Napoli, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata in concorso ai dannidonna del posto. La mattina del 15 settembre scorso, una 78enne, si è recata nella caserma Carabinieri “Ville Pontificie” spaventata per aver ricevuto una strana telefonata da un uomo che, dopo essersi qualificato quale Carabiniere in servizio a Castel Gandolfo, le aveva comunicato che il proprio figlio era stato coinvolto in un sinistro stradale, dove era stata investita una bambina e che, per evitare il suo arresto, le intimava di consegnare 3.000 euro in contanti ad un avvocato che di lì a poco l’avrebbe raggiunta a casa. Acquisita la segnalazione dell’anziana, i Carabinieri, dopo averla ...

I Carabinieri di Sandrigo sono intervenuti a Bolzano Vicentino perché era stata segnalata una donna che con insistenza cercava di proporre contratti di fornitura di energia elettrica. Il tempestivo ...Un giovane di 20 anni, originario di Napoli, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri dopo che aveva tentato di un pensionato di 81 anni, che, intuendo di essere vittima di un raggiro, si é rivolto all'Arma facendo intervenire i militari. È accaduto a Montalto Uffugo, nel Cosentino.

