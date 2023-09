Tennis | Volandri avvisa gli azzurri | ' Olanda squadra molto compatta'

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. - (Adnkronos) - "Siamo orgogliosi di aver centrato anche quest'anno la qualificazione alle Final 8 di Malaga. La nostra corsa verso il titolo partirà dall'che benissimo ha fatto nella fase a gironi, vincendo il suo gruppo con merito: sono una, con un grandissimo doppio e si adattanobene alle superfici rapide, come quelle viste nei giorni di Davis". Così il capitano azzurro di Coppa Davis Filippocommenta l'esito del sorteggio di quarti di finale che opporrà gliall'. "Per quel che ci riguarda, a Bologna abbiamo dimostrato di avere unaestremamente competitiva e combattiva -aggiunge-. Soprattutto nei momenti più difficili, i ...

Curiosità: Filippo Volandri (Livorno, 5 settembre 1981) è un allenatore di tennis, commentatore televisivo ed ex tennista italiano.

MALAGA (Spagna) - Sono stati effettuati gli accoppiamenti per la fase finale della Coppa Davis in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre 2023. L'Italia del capitano Filippo Volandri, dopo aver superato la fase eliminatoria a Bologna, trova l'Olanda. Gli Azzurri hanno nella propria parte del tabellone la Serbia che troverebbero - in caso di successo - nella successiva semifinale. L'Italia di Filippo Volandri se la vedrà contro Olanda nel confronto valevole per i quarti di finale della Coppa Davis.

