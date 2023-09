Tennis | Rafael Nadal | “Spero di tornare competitivo | a volte il piede non mi lascia vivere in pace Record Slam? Non sono frustrato”

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Una lunghissima intervista negli studi di Movistar+ porta al mondo la reale conoscenza della situazione che sta vivendo. Il 14vincitore del Roland Garros, com’è noto, è fermo dallo scorso gennaio, da quando l’americano Mackenzie McDonald lo ha eliminato dagli Australian Open al secondo turno. In quel frangente il mancino di Manacor non aveva eliminato tutti i suoi problemi fisici, anzi. Ha rinunciato a tutto il 2023, e rimane da capire quando esattamente ci sarà il rientro in campo. Il 22campionesi è espresso così: “Mioperato il 2 giugno, da allora ho fatto cose che non avevo mai potuto fare prima. Sto cercando di godermi altro nella vita e ci sto riuscendo. All’Accademia, l’ultima volta cheapparso in pubblico era il giorno ...