Tennis | Nadal | ' il 2024 probabilmente il mio ultimo anno nel tour | vorrei tornare competitivo'

(Di martedì 19 settembre 2023) Madrid, 19 set. - (Adnkronos) - "Ilsaràil mionelcome giocatore professionista. Mi piacerebbe giocare di nuovo,essere. Il mio obiettivo però non è vincere il Roland Garros o gli Australian Open. I tifosi non devono illudersi. Sono molto consapevole in che momento della mia vita mi trovo. Poi le cose possono cambiare da un momento all'altro". Così Rafaelin merito al suo ritorno sui campi da. Al momento il 37enne spagnolo è fermo per una lesione di 2° grado all'ileopsoas. "Vivo con dolore controllato -dice a 'Movistar Plus'-. Non è un dolore che rende amara la vita. Ci sono momenti in cui mi è difficile scendere le scale di casa. Quando succede, succede, è ...

Curiosità: Rafael Nadal Parera, detto Rafa (Manacor, 3 giugno 1986), è un tennista spagnolo.

Murray è l'unico giocatore con almeno sette vittorie contro Djokovic, Federer e. In Coppa Davis, è terzo per successi ottenuti per la sua nazionale. E' stato il grande protagonista del trionfo ...Da Jannik Sinner a Matteo Berrettini , passando per Alcaraz ,e Djokovic : i montepremi per i grandi campioni e gli azzurri restano altissimi. Lo stesso vale per le donne, con ilche ...

