Tennis | Davis Volandri Pronti a Olanda | come sempre daremo massimo

Il capitano azzurro commenta il sorteggio per i quarti di Malaga ROMA - "Siamo orgogliosi di aver centrato anche quest'anno la qualificazione alle Final 8 di Malaga. La nostra corsa verso il titolo partirà dall'che benissimo ha fatto nella fase a gironi, vincendo il suo gruppo con merito:

Curiosità: La Coppa Davis (nota fino al 1945 come International Lawn Tennis Challenge) è la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile, il cui equivalente femminile è la Billie Jean King Cup. Organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis, si disputa con cadenza annuale; in passato, dal 2009 al 2015, ha assegnato punti validi per la classifica ATP.

Filippo Volandri , Capitano della Nazionale Italiana di Coppa, commenta così il sorteggio delle Finals di Malaga che vedranno anche l'Italia a caccia del titolo che manca ormai dal 1976. ' Per ...Il tabellone dei quarti delle Finals di Coppa: Canada - Finlandia Repubblica Ceca - Australia Italia - Olanda Serbia - Gran Bretagna.

Coppa Davis, sarà l'Olanda l'avversario dell'Italia nei quarti La Gazzetta dello Sport

L'Olanda "ha vinto il suo girone con merito. E' una squadra molto compatta, con un grandissimo doppio e si adatta molto bene alle superfici rapide, come quelle viste nei gironi di Davis". Il capitano ...Il quadro completo delle Final Eight che andranno in scena al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga dal 21 al 26 novembre ...