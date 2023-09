Tennis | Atp Zhuhai | Arnaldi nel main draw e Napolitano in corsa nelle qualificazioni

(Di martedì 19 settembre 2023), 19 set. - (Adnkronos) - Matteoè l'unico italiano direttamente neldell'Atp 250 di(cemento, montepremi 1.057.295 dollari). Il 22enne ligure, numero 48 del mondo, ha vinto i suoi due singolari in Coppa Davis, alla prima partecipazione in nazionale. Il sanremese trova al debutto nel torneo Aslan Karatsev, numero 63 Atp, che non ha mai incontrato in carriera. In caso di successo, potrebbe incontrare al secondo turno Andy Murray, che nell'unica edizione del torneo, nel 2019, ha raggiunto il secondo turno.è inserito nel quarto di tabellone della testa di serie numero 2, il britannico Cameron Norrie, che ha già battuto al terzo turno dello US Open arrivando così per la prima volta in carriera negli ottavi di uno Slam. La prima testa di serie nel ...

Curiosità: L'ATP Tour Masters 1000 (precedentemente noto come ATP Championships Series, ATP Super 9, Tennis Masters Series, ATP Masters Series e ATP World Tour Masters 1000) è un circuito annuale di nove tornei tennistici denominati Masters 1000 e riservati agli uomini, regolamentato dall'ATP. I 9 tornei, che si disputano in singolare e in doppio, attribuiscono il maggior numero di punti per la classifica mondiale dei tennisti professionisti (il ranking ATP) e i montepremi più ricchi dopo i tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e U.S. Open, controllati dall'ITF) e le ATP Finals.

I top player nella specialità restano Wesley Koolhof e Jean - Julien Rojer, entrambi in corsa anche se non in coppia per un posto alle NittoFinals di Torino. Anche Matwe Middlekoop è nella Top ...Jannik ha parlato di "dettagli", di aver perso per quelle "piccole cose" che nelmoderno ... però, un pensierino Jannik proverà a farlo anche per il ranking: scivolato di nuovo in settima ...

Rafael Nadal, 37 anni, ha ribadito che il 2024 sarà "forse" l'anno in cui si ritirerà, dopo otto mesi di assenza e due operazioni per l'infortunio all'anca. (ANSA) ...Messe alle spalle anche le polemiche della Coppa Davis a Bologna, Jannik Sinner si sta preparando per tornare in campo. L'altoatesino ha deciso di non prendere parte alla fase a gironi della competizi ...