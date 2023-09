Temptation Island 10 | Andrea Della Cioppa si inserisce nello scontro tra Mirko Brunetti e Igor Zeetti e la sua posizione sorprende!

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 settembre 2023) Negli ultimi giorni,è tornato a far parlare di sé sui social e questa volta a causa di un incontro tutt’altro che piacevole con, ex tentatore e attuale fidanzato di Perla Vatiero. I due, infatti, sabato sera si sono incontrati casualmente in un locale di Roma esarebbe andato daper chiarire alcune cose e chiedergli di smetterla di parlare di lui.ha poi riportato questo incontro sui social, dicendosi allibito per i modi da bullo con cuisi è rivolto a lui e proprio per questo sarebbe poi anche stato allontanato dal locale, mentre lui no.la mattina dopo ha dato la sua versione dei fatti, spiegando di essersi avvicinato acon toni pacati, semplicemente per ...