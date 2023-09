Tell es-Sultan patrimonio globale Israele contro l’Unesco

Curiosità: Tell es-Sultan è una collina artificiale, formata dalla sovrapposizione di numerosi strati abitativi, situata in prossimità della Gerico moderna. Il sito ha origine durante la fase del neolitico preceramico A e B.

Le rovine dell'antica città di Gerico sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. L'area, denominataes -, situata in Cisgiordania, è ritenuta uno dei più antichi insediamenti umani permanenti mai scoperti, risalente a 8 - 9 millenni a. C. E' stato possibile per l'uomo stabilirsi in ...Segui ilfogliettone.it su facebook

Tell es-Sultan, vicino Gerico, patrimonio mondiale dell’Unesco, l’ira di Israele Secolo d'Italia

Festa a Gerico, Tell es-Sultan diventa Patrimonio Mondiale Unesco Libero Tv

The World Heritage Committee, an apparaof the United Nations (UN), has moved to protect ancient or unique sites in countries including Iran, China, E ...The U.N. body also honored a ruins site near the West Bank city of Jericho, angering Israeli officials by describing its location as in the "State of Palestine." ...