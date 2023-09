(Di martedì 19 settembre 2023) ...di Monitoraggio (soggetto indipendente chiamato a verificare l'osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami) e con la pubblicazione in Gazzetta ...

Curiosità: Le pagine bianche sono un elenco degli abbonati telefonici in ordine alfabetico.

... quindi, la campagna informativa di MDC sul RPO ( Registro Pubblico delle Opposizioni ) e sulle misure adottate dal garante della privacy in tema die teleselling. Tra queste il Codice ...2 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco FONTE Notizie Relazionate Tecnologia Sony Oppo Articolopiù forte del Registro delle opposizioni: multa a Tiscali 109 11 Settembre ...

Telemarketing selvaggio, prosegue la campagna informativa di MDC Help Consumatori

Telemarketing selvaggio, il Garante privacy multa Tiscali e ... Cyber Security 360

Il Gpdp)ha sanzionato Comparafacile per 40.000 e intimato alla società di cancellare tutti i dati personali acquisiti illecitamente.In Sicilia un comune è stato multato per 45mila euro dal Garante della privacy: installate violando la legge telecamere per scovare i furbetti della spazzatura ...