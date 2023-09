Curiosità: La tassa è un tipo di tributo, ovvero una somma di denaro, dovuta allo Stato, che si differenzia dall'imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione, cioè legata a un pagamento dovuto come corrispettivo per la prestazione a suo favore di un servizio pubblico offerto da un ente pubblico (ad es. tasse portuali e aeroportuali, concessioni, licenze). La tassa è relativa a un servizio di cui un cittadino può decidere se avvalersi o meno, e in generale non è dipendente né dal reddito né dal costo del servizio richiesto.

Si avvicina la prima scadenza relativa al Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam) , normativa che prevede l'applicazione di unaalle importazioni di prodotti realizzati fuori dall'Unione europea emettendo CO2. Dal prossimo 1° ottobre scatterà infatti un periodo di transizione, in vigore fino al 31 dicembre 2025, che ...... funzionalità particolarmente utile per i gestori, e di ricevere recensioni da parte degli ospiti tramite un questionario di gradimento che viene inviatobase delle domande scelte dai gestori, ...

Tassa sulla CO2 alle frontiere Ue: dal prossimo 1° ottobre scatta il periodo transitorio la Repubblica

Ipotesi tassa sulla Mole, scoppia la polemica: è giusto pagare per un uso commerciale dell’immagine del simbolo di Torino TorinoToday

Continua il caos in casa Unity, con più di 500 studi di sviluppo che si sono uniti alla protesta contro la tassa sulle installazioni.I webinar programmati per le giornate del 22, 27 e 28 settembre, permetteranno agli operatori delle strutture ricettive locali di comprendere utilizzo e funzionalità della nuova piattaforma che servir ...