Tajan | Colloquio Meloni - Erdogan incentrato su immigrazione e accordo su grano ucraino

Curiosità: Marcello Dell'Utri (Palermo, 11 settembre 1941) è un ex politico e dirigente d'azienda italiano, già senatore per Il Popolo della Libertà e prima di Forza Italia.

Fondò il 29 giugno 1993 "Forza Italia! Associazione per il buon governo" con Antonio Martino, Gianfranco Ciaurro, Mario Valducci, Antonio Tajani, Cesare Previti, Giuliano Urbani e Silvio Berlusconi di cui fu un collaboratore fin dagli anni settanta in Publitalia '80 e Fininvest Rai.

