Swarovski rende omaggio ai 100 anni di Disney con una capsule collection

Leggi su velvetmag

(Di martedì 19 settembre 2023)festeggia i 100direalizzando una nuova collezione con gioielli e accessori home decor unici e scintillanti. In più, ha realizzato una scarpetta di cristallo in onore di Cenerentola.quest’anno ha compiuto 100. Non capita tutti i giorni di celebrare un passo così importante, un secolo d’intrattenimento per grandi e piccini che ha contagiato anche. L’amato brand di gioielleria ha così pensato di unirsi ai festeggiamenti e creare una collezione pensata appositamente per esaltare le creazioni in casa, aggiungendovi un grande regalo che rappresenta il cuore della nuova collezione. Crediti:/Instagram – VelvetMagNati dall’immaginazione fervida di un visionario il cui nome ...