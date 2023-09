(Di martedì 19 settembre 2023) L’assegnazione dellediè disciplinata dall’articolo 13 dell’OM n. 112/2022: come procedere per quelle su posto di. AssegnazionediLedi, ricordiamolo, sono utilizzate per l’assegnazione delle: temporanee (malattia, infortunio, maternità …); al 30 giugno e al 31 agosto, in caso di incapienza L'articolo .

Curiosità: L'insegnante di sostegno, in Italia, è un docente specializzato che viene assegnato alla classe dove è presente un alunno con disabilità con lo scopo di favorirne l'inclusione e l'apprendimento.

...Dirigenti Scolastici sono costretti per garantire la continuità didattica ad assegnare le... Docenti di, Assistenti Tecnici, Assistenti Amministrativi, Collaboratori scolastici ed ...Questi ultime verranno utilizzate sia per leannuali del corrente anno scolastico sia per ... suddivise tra 26.777 posti comuni 13.784 postiIl Ministero dovrebbe far conoscere a ...

Supplenze sostegno da graduatorie di istituto, ordine scorrimento. Quando si ricorre alle scuole viciniori, quando alle MAD e agli Avvisi Orizzonte Scuola

Supplenze 2023/24, cercasi docenti: avvisi ed interpelli pubblicati dalle scuole (aggiornamento 17 settembre) Scuolainforma

Evidenziamo che vi sono province in cui le GaE e le GPS sono state già esaurite, per cui diverse supplenze al 30/06 e al 31/08, in particolar modo su posto di sostegno, sono assegnate dalle … Puoi ...Il ricorso alle supplenze alimenta una situazione di precarietà nel mondo ... Mentre per gli insegnanti di sostegno c’è da rilevare che il numero di specializzati cresce sempre di più, perché le ...