Supplenze da GaE e GPS 2023 | ecco i bollettini Elenco nomine AGGIORNATO al 19 settembre

Curiosità: Un supplente è colui che sostituisce provvisoriamente un'altra persona in tutte o parte delle sue funzioni; il termine si usa con particolar riferimento a funzionari o docenti della scuola, per quanto anche in politica.

Evidenziamo che vi sono province in cui lee le GPS sono state già esaurite, per cui diverseal 30/06 e al 31/08, in particolar modo su posto di sostegno, sono assegnate dalle ... Puoi ...... - sono utilizzate per coprire letemporanee (malattia, infortunio, maternità ) e, in caso di esaurimento die GPS, anche per l'assegnazione delleannuali e sino al 30/06; - ...

Supplenze GaE e GPS 30 giugno e 31 agosto: chi rinuncia potrà essere chiamato solo da graduatorie di istituto per nomine temporanee Orizzonte Scuola

Nomine supplenze Gae e Gps, riscontro massivo a reclami, diffide, istanze di accesso agli atti (NOTA Usp Napoli) Scuolainforma

Evidenziamo che vi sono province in cui le GaE e le GPS sono state già esaurite, per cui diverse supplenze al 30/06 e al 31/08, in particolar modo su posto di sostegno, sono assegnate dalle … Puoi ...Supplenze docenti anno scolastico 2023/24: gli Uffici Scolastici stanno pubblicando i bollettini delle nomine. Tanti .... Controlli prima di avviare l'algoritmo Prima di avviare l'algoritmo Uffici Sco ...