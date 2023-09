Supersport | Lorenzo Dalla Porta scalpita | ' Aragon mi piace | non vedo l' ora di correre'

Curiosità: Il campionato mondiale Supersport 2023 è la venticinquesima edizione del campionato mondiale Supersport.

Il pilota di Montemurlo, dopo aver colto i primi punti iridati della sua nuova avventura in, vuole ripetersi negli ultimi tre appuntamenti del Mondiale. A partire dal prossimo weekend di gara, che lo vedrà impegnato in Spagna...00 Sekhukhune (Rsa) - St Eloi Lupopo (Drc) 17:00 Gaborone Utd (Bot) -(Rsa) 18:00 ...00 Colon - Rosario 02:00 Newells Old Boys - Union Santa Fe 20:00 San- Racing Club 22:00 ARMENIA ...

Supersport, Lorenzo Dalla Porta scalpita: "Aragon mi piace, non ... Quotidiano Sportivo

SBK, Lorenzo Dalla Porta wild card nel CIV Supersport al Mugello GPOne.com

Non si sa nulla però di Lorenzo Baldassarri che dopo un brillante 2022 in Supersport, all’esordio nella classe principale ha faticato più del previsto. La sorte non lo ha certo aiutato: ha sfiorato la ...Il pilota montemurlese guarda in avanti con fiducia grazie ad una competitività ritrovata. E spera di essere tra i favoriti del 2024 .