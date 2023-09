Superbonus | il «grande buco» da 37 miliardi Così il Ragioniere aveva avvertito i governi

(Di martedì 19 settembre 2023) A ottobre, nel monitoraggio degli effetti finanziari degli incentivi immobiliari veniva registrato uno scostamento di 37,7, che però in concreto quasi un anno dopo è risultato di 72,3

Curiosità: Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta il 19 maggio 2020 dal governo Conte II. Consiste in una serie di meccanismi d'agevolazione, detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l'obiettivo di ammodernare costruzioni e infrastrutture migliorandone l'efficienza energetica e al contempo di stimolare e risollevare il settore edile in crisi a causa della pandemia di COVID-19. È risultata una misura economicamente distorsiva e inflazionistica, con benefici relativamente modesti sul piano della riduzione delle emissioni di CO2.

Consentire lo sblocco dei crediti incagliati legati al superbonus e più in generale ai bonus edilizi è l'obiettivo che vuole raggiungere il governo e per farlo sta pensando di introdurre un bollino bl ...