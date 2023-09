Superare le disuguaglianze sul territorio dando a tutti il diritto di accedere alle nuove prestazioni e limitare il fenomeno del turismo procreativo gli obiettivi delle nuove tariffe stabilite dal Ministero della Salute

Leggi su iodonna

(Di martedì 19 settembre 2023) Da gennaio 2024 le donne di tutta Italia potranno ricorrere alla procreazione medicalmente assistita omologa senza pagare null’altro che un ticket. Per l’eterologa, invece, il costo del ticket sarà deciso dsingole regioni e potrà essere indicativamente intorno ai 1.500 euro, un prezzo più alto perché influenzato dalla provenienza dei gameti dei donatori, che sono quasi sempre importati. Depressione in gravidanza: i segnali da non sottovalutare e le possibili cure X ...