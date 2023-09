(Di martedì 19 settembre 2023) I giudici non hanno alcun dubbio.avrebbe agito schiacciato dalla convinzione di andare incontro a problemi economici. Nelle 32 pagine delle motivazioni della sentenza pronunciata il 21 luglio scorso dal presidente della Corte d’Assise di Busto Arsizio Giuseppe Fazio e oggi depositate a carico del geometra 58enne vengono ripercorsi i fatti avvenuti nella notte fra il 3 e 4 maggio 2022 nella villa di, accusato di aver massacrato la sua famiglia, era capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

Curiosità: Il biscione (in lingua lombarda el bisson) è un simbolo araldico ritratto nell'atto di ingoiare un fanciullo (spesso di rosso).

approfondimento, ergastolo e 18 mesi di isolamento per Alessandro Maja La rabbia contro la moglie La Corte rileva una particolare rabbia nei confronti della moglie 'che da una ...Nicolò Maja torna a volare e a guardare il mondo dall'alto. Domenica, l'unico sopravvissuto alladiin cui morirono la sorella Giulia e la madre Stefania per mano del padre Alessandro, ha sorvolato il lago di Como in compagnia dell'amico Roberto Negretti. "Ci siamo visti ad un ...

Strage Samarate, Alessandro Maja voleva sterminare la famiglia ... IL GIORNO

Strage di Samarate, le ossessioni di Alessandro Maja: i soldi e la moglie Sky Tg24

È questa la conclusione a cui è giunta la Corte d'Assise di Busto Arstizio che il 21 luglio ha condannato all'ergastolo Alessandro Maya ...La strage nel sonno Gli omicidi furono commessi nella casa di famiglia, in via Torino, a Samarate. Anche il fatto di aver agito tra le mura domestiche è considerato particolarmente esecrabile dal ...