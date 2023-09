Stefano De Martino sarà la voce narrante de Il Collegio 8 | ” Una cosa che mi lusinga e gratifica”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 settembre 2023)Delade Il8 in onda dal 24 settembre prossimo su Rai 2. Il8, arrivaDelaIn un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni,Deha parlato della sua nuova avventura: il conduttore ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippiladell’ottava edizione del programma che andrà in onda a partire da domenica 24 settembre 2023. Il programma diventato ormai amatissimo dal pubblico è un vero e proprio docureality in cui un gruppo di ragazzi, provenienti da varie parti di Italia, ...