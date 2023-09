Stefano De Martino | arriva la grande avventura | “Sarò padre e fratello maggiore”

(Di martedì 19 settembre 2023) Il conduttore di Rai2 Detorna a parlare dei nuovi progetti in arrivo: presto lo rivedremo come voce narrante de Il CollegioDescalda i motori e dopo un’estate che l’ha visto protagonista nelle pagine di gossip, si appresta a tornare in scena. Il conduttore campano, ormai divenuto volto di punta di Rai2, molto presto tornerà sul piccolo schermo, dove diventerà la voce narrante delle vicende de Il Collegio. Il format di Rai2 farà nuovamente capolinea sul piccolo schermo con l’ottava edizione a partire da domenica 24 settembre e nel corso di una intervista concessa al settimanale TV Sorrisi e canzoni e l’ex ballerino di Amici si è detto motivato e orgoglioso di questa nuova e intrigante: “E’ una cosa che mi lusinga e mi gratifica, riconoscere qualcuno dalla voce vuol dire che le cose in ...

Curiosità: Stefano De Martino (Torre del Greco, 3 ottobre 1989) è un ballerino e conduttore televisivo italiano.

...Lega Barbara Bison eAngei hanno chiesto in un comunicato stampa che il Comune si mobiliti per spostare al più presto la struttura. Oggi è arrivata la risposta dell'assessore San: "...E in particolare a Stasera tutto è possibile , lo show diDedal quale Fake Show sembra aver attinto a piene mani. Ma non solo. Il gioco "La senti questa voce", per esempio, non è ...

Belen e la fine dell'amore con Stefano De Martino: «Ho perso 7 chili, sono stati mesi complicati» ilmessaggero.it

"Ho perso sette chili". Belen parla dell'addio a Stefano ilGiornale.it

Stefano De Martino debutta a Il Collegio con la sua prima esperienza da voce narrante, dopo Giancarlo Magalli e Nino Frassica ...La notizia dell’addio tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino ha subito destato l’attenzione dei fan, che sono rimasti senza parole. I due solo un anno fa appena reso ufficiale di essere tornati ...