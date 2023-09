Curiosità: Almeno stavolta è il singolo di lancio della raccolta di Nek The Best of Nek - L'anno zero, pubblicato nell'ottobre 2003. È stato frequentemente trasmesso in radio, raggiungendo la posizione numero 1 dell'airplay.

Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili ecerto che accadrà anche: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ...La presenza di un volto storico come il suosi è fatta sicuramente sentire, calamitando l'... "Non mi nomina mai , cita solo Castagna e Frizzi, che non cipiù. Ma se per essere citati da ...

“Stavolta sono nero di rabbia”: dialogo immaginario tra San Gennaro e Piantedosi Il Fatto Quotidiano

Italia del volley, argento e rimpianto. Stavolta la festa è della Polonia la Repubblica

Scompare il notch e finisce l'era del connettore Lightning, sostituito da una più pratica porta USB-C. I due Pro perdono peso e guadagnano un utile ...Tiziano Ferro e il marito Victor Allen divorziano."Tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due figli" ha dichiarato sui social il cantante.