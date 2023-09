STATS – Le coincidenze della quarta giornata | Genoa-Napoli come il primo | Verona-Bologna come sempre

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 settembre 2023) I risultatidi Serie A: alcuni risultati che si sono ripetuti nella storia del campionato Laè stata piena di reti e con goleade che hanno lasciato il segno. Andiamo a vedere gara per gara se si sono ripetute situazioni già vissute nel passato in una maniera molto simile. JUVENTUS-LAZIO 3-1 – É la nona volta che i bianconeri sconfiggono 3-1 i biancocelesti, la seconda allo Stadium. Mai, però, si era verificata la stessa dinamica del punteggio, con un 2-1 all’intervallo. Del resto, non è propriamente in evento così facile INTER-MILAN 5-1 – Chi era a San Siro può dire di avere visto dal vivo una pagina di storia. C’è un solo precedente di 5-1, risalente al lontano 1974, peraltro con il Diavolo a giocare in casa. Ma all’epoca lo stadio si divideva ...