Squalo mako arenato in Florida | il salvataggio è ad alta tensione VIDEO

Leggi su cultweb

(Di martedì 19 settembre 2023) Il 14 settembre unodi grandi proporzioni si èlungo la riva di Pensacola Beach, in. Un fatto che ha suscitato sorpresa ma anche un certo timore. Nonostante questo, però, come si vede nel, quattro persone si sono immediatamente avvicinate per aiutare l’animale a tornare in acqua, mentre altre riprendevano le manovre. Come si vede daldiventato immediatamente virale, lo, afferrato per la coda, ha iniziato a dibattersi con grande forza nonostante stesse boccheggiando. Una reazione che ha spinto il gruppo ad allontanarsi momentaneamente. Tornato tranquillo, poi, hanno ripreso a trainarlo in acqua. Una volta immerso nuovamente nel suo elemento, una sola persona lo ha aiutato a girarsi sulla pancia guidandolo la sua pinna. Con ...